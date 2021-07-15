وزير المالية الأسبق: "حكومتنا مسكت العصاية من النص في جائحة كورونا"

أكد الدكتور أحمد جلال، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، أن مصلحة الدول المتقدمة مساعدة الدول الأضعف خلال الأوبئة من خلال توفير اللقاحات لتخطي أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن المجتمع العالمي غير متوازن وينطوي على قدر من الظلم.





وأضاف "جلال"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أنه يتوقع معدل النمو في مصر عام 2021 يصل لـ2.8%.





وقال " مصر تأثرت بكورونا مثلما تأثرت الدول الأخرى، ولكن الحكومة مسكت العصاية من النص ولم تفعل التعامل مع كورونا بالقدر القوي أو التوقف بشكل كبير، لذلك لم نتأثر بشكل كبير بكورونا".



