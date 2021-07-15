تصادف مرورهما في الشارع.. شاب يشعل النار في آخر بسبب خلافات سابقة

شهدت قرية العتوه التابعة لمركز قطور، واقعة مؤسفة، بعد أن ألقى سكب الأشخاص زجاجة بنزين على شاب، بسبب خلافات سابقة بينهما، بعد تصادف مرورهما، في أحد الشوارع.





وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد، بورود بلاغ من الأهالي، بإشعال النار في أحد الشباب، بقرية العتوه التابعة لدائرة المركز.





على الفور انتقلت قوه أمنية، من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، إصابة شاب يدعي "هشام.ا" بحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء الجسم، حيث كان يمر في الشارع وتصادف مرور شخص كان بينهما خلافات سابقة، وتم التصالح فيها.





وأكد شهود العيان أن المتهم سكب زجاجة بنزين علي المجني عليه، وجرى نقله إلى مستشفى الحروق بكفر الزيات، نظرا لإصابته الشديدة.



