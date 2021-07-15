نائب يطالب بضم جزء من محافظة الوادي الجديد لسوهاج

قدم النائب نشأت فؤاد عباس بخيت، نائب الدائرة الرابعة شمال سوهاج، عن حزب الشعب الجمهوري، اقتراحًا برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بضم 50 كيلومترًا من الظهير الصحراوي لمحافظة الوادي الجديد إلى محافظة سوهاج.





وأضاف "عباس"، أن هذه الزيادة للمحافظة يجب أن تكون بطول المحافظة بداية من مركز طما شمال وحتى البلينا جنوبًا، موكدًا أن المحافظة عدد سكانها قارب 6 ملايين نسمة، وهي طاردة للسكان بنسبة كبيرة، ورقعتها محدودة ومحصورة بين النيل والصحراء.



