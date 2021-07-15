أسعار الذهب اليوم الخميس 15-7-2021.. ارتفاع مرتقب في سعر المعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الخميس،مع توقعات بارتفاع المعدن الأصفر بعد أن تجاوز السعر العالمي مستويات 1814 دولار.





وسجل "عيار 18" نحو 677.25 جنيها، و"عيار 21" الأكثر شعبية يسجل 790 جنيها، وبلغ "عيار 24" سعر 902.75 جنيه و سجل الجنيه الذهب 6320 جنيهات.









ويترقب سوق المعادن الثمينة إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني عن شهر يونيو وتقرير الاستقرار المالى للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة.









أسعار الذهب عالميًا:



