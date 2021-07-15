اليوم.. أولى جلسات محاكمة شاب صور الفتيات من الخلف في أحد "المولات"

تنظر محكمة جنايات النزهة المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بفتيات داخل مول وتصويرهم خلسة.





وتبين من تحريات المباحث صحة اتهام شاب بالتحرش بعدد من السيدات فى مول شهير بمنطقة النزهة، حيث كشفت التحريات أن المتهم اعتاد تصوير الفتيات والسيدات من ظهرهن خلسة دون علمهن، وتم العثور بهاتفه على عدد من الصور لسيدات أثناء وجودهن في ملاهي داخل المول.





كانت نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بتصوير السيدات والفتيات من الخلف، داخل ملاهي أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.





بدأت الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور لشاب يدعى "أحمد. ح" يقول أثناء التنزه هو وزوجته "ب. ط" في أحد الملاهي داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، لاحظ أن شابا يتتبعهما في كل الأماكن داخل الملاهي ويقوم بتصويرهم.





وعلى الفور قام الشاب بالإبلاغ وتوجه إلى الأمن الخاص بالمول الذي أوقف الشاب وطلب تفتيش الهاتف المحمول الخاص به، لكنه رفض في البداية، ثم انصاع لتعليمات الأمن بعد ذلك عندما قالوا له بأنهم سيقومون باستدعاء الشرطة.



