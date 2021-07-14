البيت الأبيض: سنطلق في يوليو عملية خاصة لإجلاء الأفغان الذين عملوا معنا

أكد البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية ستطلق خلال يوليو الحالي رحلات جوية خاصة لإجلاء المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة كمترجمين أو في مناصب أخرى.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن عملية الإجلاء الجوي للأفغان الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرات دخول خاصة إلى الولايات المتحدة بسبب وجود خطر على حياتهم بعد عملهم مع الحكومة الأمريكية ستبدأ في الأسبوع الأخير من شهر يوليو.





وصرحت بساكي: "يكمن سبب اتخاذنا هذه الخطوات في أن هؤلاء أشخاص باسلون ونريد أن نضمن أننا ندرك ونقيم الدور الذي لعبوه خلال عدة سنوات ماضية".





وأوضحت المسؤولة أنه لا يمكنها تقديم معلومات دقيقة حول عدد الأفغان الذين ستشملهم هذه العملية نظرا للدوافع الأمنية.



