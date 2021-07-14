غرق شاب في العقد الثاني من العمر بالغربية

لقى شاب مصرعة في العقد الثاني من العمر غرقا في مياه ترعة الباجورية، بقرية قليب أبيار، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.





وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب يدعي""محمد.ي.ا""، في ترعة الباجورية، بدائرة المركز.





وانتقلت قوات الأمن والمباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، بتعاون مع الأهالي، وبعمل التحريات الأولية تبين أن الشاب يدعى "محمد.ي.ا"، في العقد الثاني من العمر، لقي مصرعه غرقًا، في ترعة الباجورية، أثناء نزوله للاستحمام برفقة أصدقائه، ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار، والوفاة نتيجة "إسفيكسيا" الغرق.



