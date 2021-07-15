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اندلاع حريق هائل بمعرض أجهزة كهربائية في دمنهور (صور)
الخميس 15/يوليو/2021 - 12:37 ص
إسلام أمين
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اندلع قبل قليل، حريق هائل في معرض أجهزة كهربائية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية وجار السيطرة على الحريق.
وتلقى مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد اندلاع حريق هائل بمعرض "الزغبي" للأجهزة الكهربائية أمام مسجد سيدي عمرو في مدينة دمنهور، وعلي الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات مطافئ، محاولة منهم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، كما تم الدفع بسيارة إسعاف تحسبًا لوجود مصابين، وجاري السيطرة علي الحريق وتحرير المحضر اللازم.
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