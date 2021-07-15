شبورة وحرارة ورياح.. ننشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي حالة الطقس الخميس الموافق 15 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





وجاءت توقعات خبراء الهيئة كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.