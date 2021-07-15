"الزراعة": اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأضاحي

قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه تم توفير اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم تكليف اللجنة الاستيرادية بدراسة الوضع الراهن ومتطلبات اللحوم الحية.





وأضاف "سليمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم استيراد 50 ألف و500 رأس ماشية من دولة السودان و25 ألف رأس أغنام.





وأشار إلى أنه تم استيراد 44 ألف رأس مع بعض منتجات اللحوم، مؤكدًا أن هناك سيولة لكافة رغبات المواطنين بعد إجراء كافة الفحوصات البيطرية سواء في دولة المنشأ أو في المحاجر.



