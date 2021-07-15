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فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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فصلت شركة الكهرباء بالبحيرة، التيار الكهربائي عن موقع حريق معرض الأجهزة الكهربائية وسط مدينة دمنهور، وتم فرض كردون أمني حول المبني، ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة غلي الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، قد دفعت بـ5 سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق، كما انتقل فريق من المعمل الجنائي بالبحيرة، لمعاينة الموقع ومعرفة أسباب الحريق وهل هناك شبة جنائية من عدمه.

وتلقى مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد اندلاع حريق هائل بمعرض "الزغبي" للأجهزة الكهربائية أمام مسجد سيدي عمر مدينة دمنهور، وعلي الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات مطافئ، محاولة منهم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، كما تم الدفع بسيارة إسعاف تحسبًا لوجود مصابين، وجاري السيطرة علي الحريق وتحرير المحضر اللازم.
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)
فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)

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وسط دمنهور فصل الكهرباء بوابة الفجر الفجر

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