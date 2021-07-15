فصل الكهرباء وسط دمنهور للسيطرة على حريق هائل (صور)

فصلت شركة الكهرباء بالبحيرة، التيار الكهربائي عن موقع حريق معرض الأجهزة الكهربائية وسط مدينة دمنهور، وتم فرض كردون أمني حول المبني، ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة غلي الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.





وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، قد دفعت بـ5 سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق، كما انتقل فريق من المعمل الجنائي بالبحيرة، لمعاينة الموقع ومعرفة أسباب الحريق وهل هناك شبة جنائية من عدمه.



