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ليس صدفة.. السفير الدنماركي بالقاهرة يكشف دلالة فيديو الفلوكة في النيل

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:25 ص
السفير الدنماركي
السفير الدنماركي
أمنية فوزي
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علق سفند أولينج، السفير الدنماركي في القاهرة، على الفيديو المنتشر له على "فلوكة" بالنيل، قائلًا إنه لا يوجد صدفة في توقيت نشر الفيديو الخاص به، لافتًا إلى أنه اختار النيل كأكثر مكان يحبه.

وأوضح السفير الدنماركي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الاتحاد الأوروبي طلب من سفراء الدول الأوروبية نشر فيديوهات عن الأماكن التي يفضلونها في مصر، وهو اختار النيل.

وأضاف أنه يعتبرالنيل من الأشياء المبهجة في مصر، وهو يمتد عبر حضارة عريقة، متابعًا: "دائمًا ما أتأمل المشهد الجليل لنهر النيل باعتباره واحد من أطول الأنهار في العالم".

وأشار إلى أن مصر والدنمار تتعاونان بشكل كبير في ملف تغيير المناخ، وأن مصر تعتبر قائد إقليمي في ملف تحويل الطاقة إلى متجددة.

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