في أول ظهور تلفزيوني له.. صاحب واقعة قطار منوف يروى التفاصيل

روى المواطن محمد رشاد، المعتدي عليه في قطار منوف، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه يعمل فني ميكانيكا في مستشفى "على قدي"، وإنه كان في زيارة مع ابنته لحماته بعد وفاة زوجته.





وتابع "رشاد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "أنا كنت قاطع تذكرة لكن نزلت منه علشان قالوا القطر هيعمل مناورة، وروحت ركبت قطار تاني لمحطة واحدة وكنت واقف على الباب أنا وبنتي، جه الكمسري وريتله التذكرة قالي هات 21 جنيهًا، قولتله أنا مش معايا دلوقتي أنا نازل المحطة الجاية، قالي إنت هتطوق".



