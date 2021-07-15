هكذا هنأ أوس أوس مصطفى خاطر وأحمد عز بمناسبة فيلم "العارف"

هنأ الفنان أوس أوس، صنّاع فيلم “العارف”، والذي عُرض في السينمات اليوم.





وكتب أوس أوس، من خلال حسابه على “الانستجرام”: “الف مليون مبروك فيلم العارف فيلم علامه فى تاريخ السينما المصريه والعربيه شكرا لكل ابطال وصناع العمل والانتاج الضخم من اجل اسعاد الجمهور”.









يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، أقامت عرضًا خاصًا للعمل أمس الثلاثاء في أحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس.







