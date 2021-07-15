"الشرقية للدخان": 80% من أسعار السجائر تذهب للضرائب (فيديو)

قال هاني أمان، المدير التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة لا تشجع التدخين على الإطلاق، ولا تقوم بأي إعلانات ترويجية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن صناعة السجائر صناعة لابد أن تكون موجودة، وإذا لم تتواجد محليًا فسيتم استيراداها من الخارج.





وتابع "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن 80% من أسعار السجائر عبارة عن ضرائب، حيث تعتبر الشرقية للدخان أكبر مورد للضرائب في مصر، معقبًا: "احنا أكبر كيان اقتصادي في مصر"



