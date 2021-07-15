Advertisements

"الشرقية للدخان": 80% من أسعار السجائر تذهب للضرائب (فيديو)

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:06 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال هاني أمان، المدير التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة لا تشجع التدخين على الإطلاق، ولا تقوم بأي إعلانات ترويجية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن صناعة السجائر صناعة لابد أن تكون موجودة، وإذا لم تتواجد محليًا فسيتم استيراداها من الخارج.

وتابع "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن 80% من أسعار السجائر عبارة عن ضرائب، حيث تعتبر الشرقية للدخان أكبر مورد للضرائب في مصر، معقبًا: "احنا أكبر كيان اقتصادي في مصر"

وأشار إلى أن قانون التأمين الصحي نص على زيادة أسعار السجائر بقيمة 25 قرش كل 3 سنوات، وزيادة السجائر خلال الفترة الاخيرة هي زيادة دورية، من أجل تأمين قانون التأمين الصحي، خلاف أن ضريبة القيمة المضافة تزيد وتذهب للدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الضريبه السجائر

أخبار تهمك

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم مانشستر يونايتد مطلوب في روما

منذ ساعة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن موقف برشلونة من رحيل نجم الفريق

منذ نصف ساعة

الكهرباء: بدء تصنيع أول أجزاء محطة الضبعة النووية الشهر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يوم

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شركات السجائر تستعد لاعلان الأسعار الجديدة بعد الزيادة

الشرقية للدخان تعلن عن ارتفاع اسعار سجائر "مونديال" و"سويتش"

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

"من أجل الصحة العامة".. لماذا رفعت الشرقية للدخان أسعار السجائر؟

أسعار السجائر الجديدة 2021.. كليوباترا "بوكس" بـ 19 جنيها

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 م

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

10:58 م

عاجل.. إصابات كورونا أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة

12:17 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس