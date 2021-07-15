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المجلس الثقافي البريطاني يطلق مناظرة إلكترونية حول "مواجهة العنف ضد المرأة"

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
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نظم المجلس الثقافي البريطاني مناظرة إلكترونية، مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "مسؤولية المرأة في مواجهة العنف ضدها"، في إطار مشروع "مناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي آمن".

وأعقب المناظرة نقاشًا مفتوحًا مع نخبة من خبراء الإعلام والصحافة، بإدارة محمد العراقي المدرب الرئيسي الإقليمي لبرنامج صوت شباب المتوسط في مصر، وبمشاركة أ.د. هويدا مصطفي، عميد كلية الإعلام ورئيسة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.

ووسط أجواء المناقشة، تقول طاهرة طارق إن الحل الأمثل يأتي دومًا في دفاع المرأة عن نفسها، لمواجهة العنف الممارس ضدها، موضحة أن العنف يتمثل في أي ردة فعل عنيف من المحيطين بها، والذي ربما يتسبب في أذى جسدي من الضرب والاعتداءات أو نفسي أو الحرمان التعسفي، لافتة إلى أن المرأة يمكن أن تتعرض لذلك من أسرتها أو أثناء تواجدها في العمل أو الشارع.

تستكمل موضحة تطور أنواع العنف وأثره خلال الفترة الأخيرة، وتصف: "يظهر مؤخرًا تصنيفات مختلفة مثل العنف الرقمي والاعتداء الزوجي"، موضحة أن ذلك يستوجب على المرأة تعلم كيفية التصدي للعنف باتخاذ إجراءات دفاعية واحترازية عن نفسها، فضلاً عن التطرق لاستخدامها للإعلام ووسائل التواصل للإبلاغ عن هذا العنف".

فيما يأتي رأي أحمد مختار ضمن فريق المعارضة، مشيرًا إلى أنه لا يعارض دفاع المرأة عن نفسها، ولكنه معارض لطرق مواجهة العنف ضدها، موضحًا أنها لا تستطيع تغيير تشاريع قانونية ويجب أن تلجأ للمؤسسات.

وعلى الصعيد الاَخر، يرد محمد صبري: "التعبير عن الحق هو أول طرق الدفاع وإثبات الوجود للمجتمع ومن ثمً المطالبة بالحقوق"، مشيرًا إلى أن المؤسسات تتحرك إذا ظهر صوت مواقع السوشيال ميديا، الذي يساهم في سطوع صوت المرأة أمام الكل والمدافعة عن حقها ضد العنف.

ويتابع في السياق ذاته: "السوشيال ميديا يلعب دورًا حيويًا في تشكيل الوعي المجتمعي للمرأة، وخلق مساحة الدفاع عنها، فقانون التحرش تحول من جنحة لجناية نتيجة لزيادة قدرات ووعي المرأة وقدرتها تجاه حريتها والتعبير عن رأيها الكامل وموقفها من التحرش". 

فيما يؤكد محمد العراقي، مدير المناقشة، الحرص على تقديم نموذج فريد للاختلاف في الرأي، حول قضية شائكة مثل "مواجهة المرأة للعنف ضدها"، فيما اهتمت د. ندى إيهاب زعيمة المعارضة بالتعبير عن رأيها، واصفة المرأة بـ "ضحية" وليس في حالة اتزان كافية للدفاع عن نفسها، لافتة إلى أن الحل يأتي في يد المؤسسات المعنية بالدفاع عنها؛ حيث يأتي دورها في الإبلاغ وليس المواجهة.

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