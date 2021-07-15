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قنصل مصر: جماهير المغرب تدعم الأهلي أمام كايزر تشيفز

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يواجه النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو الجاري فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد محمد الخامس بالمغرب فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عمر شعيب، قنصل مصر في المغرب، إنه لا ينتمي إلي أحد أندية الأهلي والزمالك وإنه يشجع كافة الأندية المصرية.

وأكد عمر شعيب في تصريحات خاصة عبر برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس والذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني، أن هناك حفاوة استقبال من قبل الشعب المغربي فور وصوله إلى المطار في المغرب.

وأضاف: "هناك حالة دعم من قبل الشعل المغربي والإعلام المغربي قبل مواجهته أمام كايزر تشيفز".

وتابع: "نشكر الشعب المغربي والمسئولين على دعم وحفاوة استقبال بعثة الأهلي في المغرب".

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