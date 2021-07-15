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بطل كأس أمم أوروبا بلا أي فريق!

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أصبح قائد المنتخب الايطالي وأحد أبطال الفوز ببطولة كأس أمم أوروبا، جورجيو كيليني، من دون فريق، بعد انتهاء عقده مع ناديه يوفنتوس.

وانتهى عقد المدافع المخضرم يوم 30 يونيو (حزيران)، وخاض نصف النهائي ضد إسبانيا ونهائي أمم أوروبا ضد إنجلترا دون أن يكون مرتبطاً بأي ناد.

وكان عقد كيليني السابق ينص على حصوله على 3.5 مليون يورو صاف سنوياً، ورغم عدم وجود شكوك حول استمراره في اليوفي، لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق رسمي بينن الطرفين.

ومن المنتظر أن يعلن نادي "السيدة العجوز" في الأسابيع المقبلة تمديد عقد اللاعب الذي شارك في صناعة تاريخ "اليوفي" في المواسم الماضية، وكان بطلاً مع زميله ليوناردو بونوتشي في دفاع "الآزوري".

واعترف كيلليني بنفسه خلال أمم أوروبا بأنه غير قلق من الوضع وأن تركيزه الكامل ينصب على البطولة القارية.

وكان كيليني من ضمن من أقنع اللاعبين الموسم الماضي بتخفيض أجورهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو يحظى في النادي بدعم وتقدير زملائه والإدارة.

وتوج بلقب الدوري تسع مرات مع "اليوفي" وكأس السوبر الإيطالي خمس مرات وكأس ايطاليا خمس مرات، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري الأبطال مرتين، في 215 أمام برشلونة وفي 2017 أمام ريال مدريد.

وخاض أيضاً 112 مباراة مع المنتخب الايطالي الذي فاز معه الأحد الماضي، ببطولة أمم أوروبا بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح.
وبدأ "اليوفي" الأربعاء الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة مدربه ماسيميليانو أليغري، بينما يقضي كيلليني عطلاته في سيردينيا مع أسرته.

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