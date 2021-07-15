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بتوقيع تامر حسين وعمرو مصطفى.. أحمد خليل يطرح "عندي استفسار"

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح المطرب الشاب أحمد خليل، أغنية جديدة تحمل عنوان"عندي استفسار" وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".


أغنية" عندي استفسار" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد وجيه، و الڤيديو كليب من إخراج عماد قاسم.


جدير بالذكر أن أحمد، طرح مؤخراً دويتو غنائي مع الملحن عمرو مصطفى، تحمل عنوان "كانت أيام"  وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تيم، وحقق الديو الغنائي نجاحًا كبيراً ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" حيث تقترب من 5 مليون، وتعاون خليل، أيضًا مع عمرو مصطفى في أغنيتين آخرتين وهما الليله اياها، وسلمولي عليه.

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