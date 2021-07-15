شاهيناز العقاد: سعيدة بجائزة ريش وشاركت في إنتاجه لأنه فيلم حلو"









أكدت المنتجة المصرية شاهيناز العقاد المشاركة في فيلم "ريش" الفيلم المصري الفائز بجائزة إسبوع النقاد في كان.

أن ما حمسها للمشاركة في إنتاج الفيلم هو السيناريو القوي له وهي شخصيا تحبه جدا.









وعن شعورها بالجائزة عبرت عن سعادتها الغامرة بها وانها كانت تتمنى التواجد وقت عرضه ووقت تسلمهم الجائزة لكن تعذر سفرها لتأخر الفيزا الخاصة بدخول فرنسا.









وكانت تحلم بها وحتى الان لا تصدق نفسها بعد الجائزة.









وتحمد الله أن شريكها في إنتاجه محمد حفظي كان هناك.









وهي قدعرفت بالجائزة من وجود مخرجة صديقة لها في كان وبينهم فيلم وهي من هنأتها بالجائزة.









وهي قالت أن أول رد فعل لها على الجائزة هي اطلاق الزغاريد.









وهي لا تفهم معنى فيلم سوق وفيلم مهرجان هي تعرف فقط فيلم جيد سواء كوميدي ام تراجيدي.









وتعرف الفن بأنه الفن المحترم الذي يمكن لأية مشاهد أن يشاهده ويحترم تجربته.









وهي قد إنتهت من تصوير فيلم "برة المنهج" من بطولة ماجد الكدواني وروبي وأحمد أمين وأحمد خالد صالح ومن إخراج عمرو سلامة .









وتعمل على فيلم مع المخرجة سارة نوح مخرجة فيلم "أعز الولد" إسمه "الأم المثالية".









وتحضر ل"أنف وثلاثة عيون" من إخراج هادي الباجوري وتأيف وائل حمدي.









وعن شاهيناز العقاد فهي مؤسسة شركة لاجوني فيلمز التي تعمل في عدة مجالات وأسستها عام 2016.









بعد أن عملت لمدة 20 عاما بالسياحة وترى شاهيناز العقاد دائما ان مصر واحدة من أجمل بلدان العالم .









وهي تحولت الى الإنتاج السينمائي والتليفزيوني لإيمانها أن الفن وسيلة هامة جدا لتطوير وتنمية المجتمع.













فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر.









وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving،

بالمشاركة مع Lagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد .









وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي،.









درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.









وتم تطوير مشروع الفيلم بدعم من جائزة baumi لتطوير السيناريو، تورينو فيلم لاب ومؤسسة Cinefondation، ونال جائزة الأطلس لما بعد الإنتاج في ورشة الأطلس ضمن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 2020.



