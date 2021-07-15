وزيرة التضامن: الدولة تنفق مشات المليارات على البنية التحتية (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تنفق مئات المليارات على البنية الأساسية والمرافق والخدمات وشبكات المواصلات، ومحطات الكهرباء، ولكن يبقى الإنسان هو الأساس.





وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن بناء الإنسان أولوية كبيرة جدًا لدى الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة خاصة.



