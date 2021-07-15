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وزيرة التضامن: الدولة تنفق مشات المليارات على البنية التحتية (فيديو)

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تنفق مئات المليارات على البنية الأساسية والمرافق والخدمات وشبكات المواصلات، ومحطات الكهرباء، ولكن يبقى الإنسان هو الأساس.

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن بناء الإنسان أولوية كبيرة جدًا لدى الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة خاصة.

وأشارت إلى أن الوعي ليس بالشكل الامثل خلال الفترة الحالية، ولذلك تعمل الوزارة من خلال رجال الدين والقيادات الشبابية والنسائية على بناء المجتمع والأسرة وزيادة الوعي، والعمل على خفض نسبة الطلاق.

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