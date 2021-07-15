صاحب واقعة قطار منوف: "كنا رايحين زيارة لحماتي.. وبنتي أعصابها باظت"

قال المواطن محمد رشاد، المعتدي عليه في قطار منوف، إن محافظ المنوفية اعتذر له ولابنته، وأبلغنه أن الكمسري تم وقفه عن العمل.





وتابع "رشاد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنا كنت قلقان مع إني معملتش حاجة".





واستكمل: "بنتي اتهزت وأعصابها باظت، وقولتلها متقلقيش بس الحمد لله، والمحافظ قالها متخفيش بابا كويس".





وروى محمد رشاد، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه يعمل فني ميكانيكا في مستشفى "على قدي"، وإنه كان في زيارة مع ابنته لحماته بعد وفاة زوجته.





وتابع "رشاد": "أنا كنت قاطع تذكرة لكن نزلت منه علشان قالوا في مقابل القطر هيعمل مناورة، وروحت ركبت قطار تاني لمحطة واحدة وكنت واقف على الباب أنا وبنتي، جه الكمسري وريتله التذكرة قالي هات 21 جنيهًا، قولتله أنا مش معايا دلوقتي أنا نازل المحطة الجاية، قالي أنت هتطوق".



