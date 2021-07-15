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أحمد فهمي ينشر صور له من العرض الخاص لفيلم "العارف"

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
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نشر الفنان أحمد فهمي صورة من العرض الخاص لفيلمه الجديد “العارف”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ولفيديوهات “انستجرام”.

 

يظهر أحمد فهمي في الصورة بصحبة الفنان أحمد عز، من خلال العرض الخاص لفيلم العارف يوم الثلاثاء الماضي، بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس.

 

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، أقامت عرضًا خاصًا لفيلم العارف  الثلاثاء  بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من  غدٍا الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي.

 

وحرص على الحضور أبطال فيلم العارف، بجانب مجموعة من النجوم منهم محمد عطية، ومحمد أنور، وكريم فهمي، وأحمد فهيم، هنادي مهنا وزوجها.

 

ومن المقرر إقامة عرض خاص لفيلم العارف بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أيضًا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحتل أحمد عز مكانة كبيرة وشهرة مميزة في الإمارات.

العارف
"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

 

تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

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