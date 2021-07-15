تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

عقب هاني أمان، المدير التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، على ارتفاع أسعار السجائر، قائلًا: "قانون التأمين الصحي نص على زيادة أسعار السجائر بقيمة 25 قرش كل 3 سنوات، وزيادة السجائر خلال الفترة الاخيرة هي زيادة دورية، من أجل تأمين قانون التأمين الصحي، خلاف أن ضريبة القيمة المضافة تزيد وتذهب للدولة".





وتابع "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الشركة لا تشجع التدخين على الإطلاق، ولا تقوم بأي إعلانات ترويجية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن صناعة السجائر صناعة لابد أن تكون موجودة، وإذا لم تتواجد محليًا فسيتم استيراداها من الخارج.



وأشار إلى أن 80% من أسعار السجائر عبارة عن ضرائب، حيث تعتبر الشرقية للدخان أكبر مورد للضرائب في مصر، معقبًا: "احنا أكبر كيان اقتصادي في مصر"

