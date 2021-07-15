نشرة حوادث "الفجر".. قرار عاجل بشأن متحرش أوسيم وبلاغ للنائب العام ضد كاتب

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





أقام أشرف فرحات المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب تطبيق لعبة فورتنايت والتطبيقات المشابهة، استنادًا على هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.





تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار سائق، بمنطقة العياط، بسبب مروره بأزمة نفسيه، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.





أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحجز "ص.عبد الحكيم"، عامل محارة، المتهم بالتحرش بطفلة تدعى "س.ع"، داخل ميكروباص بأوسيم، لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق في القضية.





"الكمسري بيلم فلوس التذاكر من الناس.. ويحطهم في جيبه.. ومبيدهمش تذاكر"، بتلك الكلمات لخص شاهد عيان سبب واقعة اعتداء "كمسري" و2 من زملاءه على أمين شرطة بالضرب والإهانة في القطار.





تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ إلى النائب العام ضد الصحفي عبد الناصر سلامة باتهامات تصل للإعدام منها الخيانة العظمي ومعاونة الأعداء والعمل على قلب نظام الحكم.



