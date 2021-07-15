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جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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يواصل منتخب مصر الأولمبي استعدادته تحت قيادة شوقي غريب  المدير الفني، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويبدأ المنتخب مواجهاته بمباراة إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 22 يوليو، ثم مواجهة الأرجنتين في نفس الموعد يوم الأحد الموافق  25 يوليو، ويختتم مبارياته في المجموعة بلقاء أستراليا فى الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو.

وكانت المنتخب الأولمبي قد أعلن سلبية المسحة الطبية، لجميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والتي جرت طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - محمود الجزار - كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق -عمار حمدي - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - إمام عاشور أحمد عبد القادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي - رمضان صبحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

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