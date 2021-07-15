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كومان يحسم مصير نجم برشلونة

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني حسم مصير  نجم الفريق الإسباني سيرجي روبرتو في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن رونالد كومان  أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادي الكتالوني بإستمرار روبيرتو في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة تسعى لتجديد عقد روبرتو خريج أكاديمية برشلونة اللا ماسيا لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الشكوك كانت تحوم بشأن مستقبل النجم الإسباني البالغ من العمر 29 عاماً مع برشلونة في الفترة الماضية.
 
 

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