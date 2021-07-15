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10 دقائق فقط.. ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، عن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، قائلا: "خطبة صلاة عيد الأضحى لن تزيد عن 10 دقائق، مع تخصيص 7 دقائق للتكبيرات".

وأوضح "أبو عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن صلاة عيد الأضحى ستقام في المساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة الجمعة.

وحول استمرار غلق دورات المياه رغم انخفاض الإصابات أكد أن القرار ليس فرديا خاصا بوزارة الأوقاف فقط، بل مرتبط أيضا بالقرارات الصادرة من لجنة الأزمة المعنية بإدارة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الرسول أكد فضل العمل الصالح خلال الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة قائلا: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، العمل الصالح مفهومه واسع وكل إنسان يتقرب إلى الله كيفما يشاء ويظل الصيام من أجل العبادات".

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ضوابط صلاة عيد الأضحى ضوابط صلاة العيد

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