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هاني رمزي يعتذر لصاحب واقعة قطار منوف: "بتأسفلك وإنت وعيلتك ضيوفي في المسرحية"

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:01 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
أمنية فوزي
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اعتذر الفنان هاني رمزي، لـ المواطن محمد رشاد، المعتدي عليه في قطار منوف من الكمسري، قائلًا: "بتأسفلك يا أستاذ محمد من اللي حصل من الكمسري في القطار".

وتابع "رشاد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "اتخضيت لما شوفت الفيديو لأن المصريين مش طبعهم كده خالص".

وأضاف: "أنا حسيت ببكاء الطفلة وصراخها، وقولت ده داخل عليهم عيد وأنا عايز أفرحها"، متبعًا: "أستاذ محمد وعيلته كلها ضيوفي في مسرحية أبوالعربي".

روى المواطن محمد رشاد، المعتدي عليه في قطار منوف، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه يعمل فني ميكانيكا في مستشفى "على قدي"، وإنه كان في زيارة مع ابنته لحماته بعد وفاة زوجته.

وتابع "رشاد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "أنا كنت قاطع تذكرة لكن نزلت منه علشان قالوا القطر هيعمل مناورة، وروحت ركبت قطار تاني لمحطة واحدة وكنت واقف على الباب أنا وبنتي، جه الكسري وريتله التذكرة قالي هات 21 جنيه، قولتله أنا مش معايا دلوقتي أنا نازل المحطة الجاية، قالي إنت هتطوق".

واستكمل: "جت الست وقالتله خد الفلوس مرضيش وقال لا هاخد منه هو، جت المحطة وكنت نازل من القطر الكمسري قالي مش هسيبك غير لما أحبسك، قولتله هو إنت شايفني حرامي ولا سارق".

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واقعة قطار منوف هاني رمزي بوابة الفجر الفجر

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