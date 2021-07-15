السفير البريطاني بالقاهرة: لا نريد التدخل في تفاصيل مفاوضات السد الإثيوبي

قال السفير البريطاني في القاهرة جيفري آدامز، تعليقًا على أزمة السد الإثيوبي: "سمعنا بوضوح الموقف المصري من خلال كلمة وزير الخارجية سامح شكري بمجلس الأمن"، متابعًا: "نأمل في استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل إيجابي لكل الأطراف".





وأضاف "آدمز"، خلال تصريحاته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "بريطانيا بعيدة عن موضوع أزمة السد الإثيوبي، ولا نريد التدخل في تفاصيل المفاوضات، وعلاقاتنا جيدة مع كل الأطراف".



