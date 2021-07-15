Advertisements
السفير البريطاني بالقاهرة: لا نريد التدخل في تفاصيل مفاوضات السد الإثيوبي
الخميس 15/يوليو/2021 - 04:23 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قال السفير البريطاني في القاهرة جيفري آدامز، تعليقًا على أزمة السد الإثيوبي: "سمعنا بوضوح الموقف المصري من خلال كلمة وزير الخارجية سامح شكري بمجلس الأمن"، متابعًا: "نأمل في استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل إيجابي لكل الأطراف".
وأضاف "آدمز"، خلال تصريحاته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "بريطانيا بعيدة عن موضوع أزمة السد الإثيوبي، ولا نريد التدخل في تفاصيل المفاوضات، وعلاقاتنا جيدة مع كل الأطراف".
وأشار إلى أن المناخ العام في القاهرة في الوقت الحاضر مختلف عن أحداث 1973، متابعًا: "أنور السادات بطل الحرب والسلام، وأفتخر بذكرياتي في القاهرة خلال السبعينات".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements