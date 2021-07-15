السفير البريطاني بالقاهرة: نعيد النظر في موقف الطيران والسياحة مع مصر

كشف السفير البريطاني في القاهرة جيفري آدامز، عن أن الاختلاف الرئيسي بين مصر اليوم ومصر سنة 2001 في شكل الطرق والكباري الجديدة والأنفاق، معلقًا: "الشيء الوحيد الذي لا يتغير مع مرور الوقت هو الشعب المصري وخفة دمه وكرم ضيافته".





وأضاف "آدمز"، خلال تصريحاته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم إعادة النظر في إعادة رحلات الطيران المباشر بين مصر وبريطانيا، وكذلك السياحة.



