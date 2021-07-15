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السفير البريطاني بالقاهرة: كان هناك تعاون بين والدتي وجيهان السادات

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:23 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال السفير البريطاني في القاهرة جيفري آدامز، إن ابنته تعمل بالقاهرة في منظمة مجتمع مدني مختصة بالتعامل مع اللاجئين السودانيين.

وعن السيدة جيهان السادات، قال "آدمز"، خلال تصريحاته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "رأيت السيدة جيهان السادات أثناء زيارتها للسفارة عندما كان والدي سفيرًا بالقاهرة".

وتابع: "كان هناك تعاون بين والدتي والسيدة جيهان السادات ف مجال الأعمال الخيرية، وجيهان السادات كانت سيدة لها احترام كبير في بريطانيا، وقدمت واجب العزاء لأسرتها بعد وفاتها".

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