الأهلي يُحدد موعد العودة لمصر بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا









يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 17 يوليو الجاري.





وتحدث عمر شعيب، قنصل مصر في المغرب، عن الأعداد الجماهيرية التي ستحضر لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز يوم السبت المقبل، على استاد محمد الخامس في المغرب.





وأكد عمر شعيب في تصريحات خاصة عبر برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس والذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني، أن المباراة غير مفتوحة لحضور الجماهير وسيتم الاكتفاء بأعداد قليلة من إدارات الناديين بالإضافة إلى وفد السفارة المصرية في المغرب.



