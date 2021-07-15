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بعد نجاح "أنا مش شمتان" كوثر حجازي تقتحم عالم الإنتاج بقوة

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:24 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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تعيش المنتجه كوثر حجازي حالة من الانتعاش الفني وتحتفل بأول انتاج شركتها كي ميديا بأغنية "انا مش شمتان" غناء محمد رشاد  والاغنية من كلماتها وألحان محمد النادي وتوزيع طارق عبد الجابر.



حيث حققت الاغنية نجاح كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت لاكثر من مليون مشاهدة علي اليوتيوب ولا زالت متصدرة التريند إلى الان .



هذا النجاح جعل المنتجة والشاعرة كوثر حجازي أكثر جرأة لاقتحام عالم الإنتاج الفني والتعاقد مع عدد من المطربين خلال الفترة القادمة.


واكدت كوثر أن محمد رشاد نجم كبير وما شجعني على التعاون معه ما يحققه من نجاح في كل أغنياته السابقة وهذا ما حدث في أول أغنية من إنتاجي انا مش شمتان ونجاحها جعلني أكثر ثقة لتقديم مزيد من الأغنيات مع محمد رشاد وعدد من المطربين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة القادمة

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