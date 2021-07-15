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تطورات مثيرة في تجديد عقد ميسي مع برشلونة

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه هناك مفاجأة سارة تنتظر جماهير برشلونة الإسباني بشأن نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة المقبلة.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد ميسي انتهى مع برشلونة عقب نهاية يونيو الماضي، حيث لم يعد على ذمة النادي الكتالوني وأصبح لاعبًا حرًا.

وأكد البرنامج الإسباني أن برشلونة يرغب في الإعلان عن تجديد عقد ميسي عقب نهاية الأسبوع المقبل على حد أقصى.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن برشلونة يتفاوض مع ميسي حاليًا حول التوقيع على عقدٍ جديد ينتهي في صيف 2023 علمًا بأن النجم الأرجنتيني لديه نية للعب في أمريكا بعد نهاية عقده.

وأضاف  البرنامج الإسباني أن تجديد عقد ميسي يتوقف حاليًا فقط على اللاعبين الراحلين وتقليص الرواتب.
 
 

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