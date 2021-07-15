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بيان من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم الخميس

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، بـ حالة الطقس الخميس الموافق 15 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

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