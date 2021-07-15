حسن موسي مديرا فنيا لبلدية المحلة





قام مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة محمد الالفي ومصطفي الشامي امين الصندوق والمشرف العام على الكره بتجديد التعاقد مع حسن موسي كمديرآ فنيا للفريق الأول لكرة القدم.



وكانت جلسة قد تمت أمس جمعت مصطفي الشامي المشرف العام على الكره وحماده علوي رئيس جهاز الكره وحسن موسي الاتفاق علي توليه قيادة الفريق وتكملة مشواره مع الفريق حيث خاض موسي مع بلدية المحلة في نهاية الموسم الماضي الفريق في ٧ مباريات حقق الفوز في أربعة منها وتعادل في مباراتين وهزم في واحدة .



وأكد موسي في تصريحات للفجر الرياضي أنه سعيد بالبقاء داخل جدران بلدية المحلة وإستمرار قيادته الفنية للفريق من أجل تحقيق حلم مشترك وهو الصعود للدوري الممتاز خاصة أن الفريق يمتلك قوام رئيسي مميز جداً من اللاعبين وأنه سوف يتم تدعيم بعض المراكز التي بها نقص .



وقدم موسي شكره وتقديره لمصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف على الكره وحماده علوي رئيس جهاز الكره لتمسكهم به وثقتهم الكبيره في قدرته علي قيادة الفريق للدوري الممتاز .



وطالب موسي جماهير بلدية المحلة من الوقوف بجانب الفريق وإستمرار مؤازرتهم القويه من أجل تحقيق حلم الصعود للممتاز.