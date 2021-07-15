Advertisements

حسن موسي مديرا فنيا لبلدية المحلة

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
حسام فتح الله
Advertisements


قام مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة محمد الالفي ومصطفي الشامي امين الصندوق والمشرف العام على الكره بتجديد التعاقد مع حسن موسي كمديرآ فنيا للفريق الأول لكرة القدم.

وكانت جلسة قد تمت أمس جمعت مصطفي الشامي المشرف العام على الكره وحماده علوي رئيس جهاز الكره وحسن موسي الاتفاق علي توليه قيادة الفريق وتكملة مشواره مع الفريق حيث خاض موسي مع بلدية المحلة في نهاية الموسم الماضي الفريق في ٧ مباريات حقق الفوز في أربعة منها وتعادل في مباراتين وهزم في واحدة .

وأكد موسي في تصريحات للفجر الرياضي أنه سعيد بالبقاء داخل جدران بلدية المحلة وإستمرار قيادته الفنية للفريق من أجل تحقيق حلم مشترك وهو الصعود للدوري الممتاز خاصة أن الفريق يمتلك قوام رئيسي مميز جداً من اللاعبين وأنه سوف يتم تدعيم بعض المراكز التي بها نقص .

وقدم موسي شكره وتقديره لمصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف على الكره وحماده علوي رئيس جهاز الكره لتمسكهم به وثقتهم الكبيره في قدرته علي قيادة الفريق للدوري الممتاز .

وطالب موسي جماهير بلدية المحلة من الوقوف بجانب الفريق وإستمرار مؤازرتهم القويه من أجل تحقيق حلم الصعود للممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 6 ساعات

الكهرباء: بدء تصنيع أول أجزاء محطة الضبعة النووية الشهر المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثلاثي الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يوم

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

كومان يحسم مصير نجم برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 م

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

عاجل.. إصابات كورونا أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة

12:17 ص

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

10:58 م

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

10:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس