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نجم الزمالك يقرر الاعتزال والاتجاه للتدريب

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد حمادة طلبة نجم نادي الزمالك السابق، أنه أعلن إعتزال اللعب نهائياً بعد مسيرة كبيرة مع العديد من الأندية، والمنتخب الوطني الأول.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو": "راضِ عن مسيرتي كلاعب منذ بدايتي منذ تواجدي بصفوف المريخ البورسعيدي، مروراً بجميع الأندية التي لعبت بها مثل أسمنت السويس و سموحة و مصر للمقاصة والزمالك والمصري و إنبي و بيراميدز و غيرهم، وانضممت للمنتخب الوطني الأول تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي ثم تواجدت مع الأرجنتيني هيكتور كوبر وشاركت في أكثر من مباراة حاسمة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية أبرزها مباراة نيجيريا الشهيرة".

وأختتم طلبة: "سأبدأ أولى خطواتي في مجال التدريب، مع نادي الجمارك البورسعيدي بالقسم الرابع، وسأبدأ فترة الإعداد و التجمع خلال الأيام المقبلة".

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