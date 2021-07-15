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أحمد فهمي يتصدر تريند توير لهذا السبب !

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أحمد_فهمي بعد عرض فيلم العارف بالسينمات .
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي: "‏احمد فهمي متقن دوره في العارف بطريقة تبهر بجد من افضل الأدوار اللي قدمها #احمد_فهمي" و "‏الفنان الكبير احمد فهمي ونحط كذا خط تحت الفنان الكبير لأني اتفرجت عليه في فيلم العارف فنان تقيل اووي #احمد_فهمي.

 

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، أقامت عرضًا خاصًا لفيلم العارف  الثلاثاء، بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من  غدٍا الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي.

 

وحرص على الحضور أبطال فيلم العارف، بجانب مجموعة من النجوم منهم محمد عطية، ومحمد أنور، وكريم فهمي، وأحمد فهيم، هنادي مهنا وزوجها.

 

ومن المقرر إقامة عرض خاص لفيلم العارف بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أيضًا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحتل أحمد عز مكانة كبيرة وشهرة مميزة في الإمارات.

العارف

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

 

تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

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