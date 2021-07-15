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أحمد الشامي ينشر صورة نادرة له بصحبة تامر حسني وبشرى

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
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نشر الفنان أحمد شامى ، صورة من صندوق الذكريات بصحبة الفنان تامر حسنى والفنانة بشرى و أعضاء فريق واما. 


وكتب الفنان أحمد شامى على الصورة قائلا: "صورة من الزمن الجميل اوي …. اوي"


وشارك أحمد شامي في مسلسل أحسن أب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.


مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من  كارولين عزمى وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.  

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