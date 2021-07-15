رضا شحاتة ينتقد مدرب المنتخب الأولمبي بسبب ضم هذا الثنائي









انتقد رضا شحاته، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، مدرب المنتخب المصري الأولمبي، شوقي غريب، وذلك بسبب ضم ثنائي دفاع إلى قائمة المنتخب من الكبار.





وأوضح شحاته في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه كان يفضل أن يتم ضم مدافع واحد فقط في قائمة المنتخب الأوليمبي بالأولمبياد.





شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، كان قد بضم محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، بالإضافة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.



