نجم مانشستر يونايتد مطلوب في روما





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن روما الإيطالي دخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع أحد نجومه على سبيل الإعارة وذلك لتعويض غياب نجم الفريق المصاب ليوناردو سبينازولا .

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تقارير صحفية إيطالية أن أليكس تيليس البالغ من العمر 28 عامًا انضم إلى مانشستر يونايتد في شهر أكتوبر الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 15,4 مليون إسترليني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تيليس لم يحظ بفرصة المشاركة أساسيًا مع المان يونايتد بفضل المستويات المميزة التي يقدمها لوك شاو مع الشياطين الحمر، حيث لم يشارك أساسيًا في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي سوى في 8 مباريات.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن روما طلب استعارة تيليس إلا أن مانشستر يونايتد يرغب فقط في بيعه بصورة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سبينازولا سيغيب عن صفوف روما ما بين 7 إلى 9 أشهر بسبب تعرضه للإصابة مع المنتخب الإيطالي في اليورو وبالتالي لا يرغب ذئاب العاصمة الإيطالية سوى في التعاقد مع تيليس على سبيل الإعارة.