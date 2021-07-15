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أكرم توفيق أم هاني؟.. شحاته يختار الأفضل لقيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام كايز تشيفز

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح رضا شحاته، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، الأفضل بين محمد هاني وأكرم توفيق، لقيادة الجبهة اليمنى للنادي الاهلي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شحاته في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أكرم توفيق أحد أفضل لاعبي الوسط في مصر مع احترامي لكافة اللاعبين، وباستمراريته في الملعب هيكون في حتة تانية".

وتابع، "في حال جاهزية محمد هاني وأكرم توفيق لمباراة كايزر تشيفز، فأفضل الدفع بأكرم توفيق لإنه الأجهز فنيًا وبدنيًا كما تطور بشكل كبير في مركز الظهير الأيمن".

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