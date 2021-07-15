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الكشف عن موقف برشلونة من رحيل نجم الفريق
الخميس 15/يوليو/2021 - 03:08 ص
محمد زويد
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كشف تقارير صحفية إسباني، عن الموقف النهائي لبرشلونة، من رحيل اللاعب سيرجي روبرتو، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وارتبط اسم روبرتو (29 عامًا) بمغادرة برشلونة هذا الصيف، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، وعدم الاستقرار على التجديد له.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة قرر التجديد لروبرتو، والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق، لخوض الموسم الـ12 له في "كامب نو".
وأضافت الصحيفة، أن روبرتو لن يتم بيعه أو تضمينه في صفقات تبادلية، بعد استقرار رونالد كومان والأمانة الرياضية بالنادي، على الاعتماد عليه في الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيقوم بتمديد عقد روبرتو حتى صيف 2024.
وارتبط اسم روبرتو بالرحيل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، حيث يحظى بإعجاب بيب جوارديولا، المدير الفني، نظرًا لقدرته على اللعب في أكثر من مركز.
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