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"يارب".. إيمي سمير غانم تنشر صورة لـ دلال عبدالعزيز

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.
 

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة قائلة: "يارب " انتهاء عليها الدع أن لوالدتها بالشفاء العاجل. 
 

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.


الأمل موجود.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، زادت التكهنات في الساعات الأخيرة حول تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وإمكانية خروجها من المستشفى قريبا بعد مكوثها هناك أكثر من 70 يوما.


كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز قائلا إن الأمل موجود في تحسن وضعها. 


وأوضح دكتور محمد النادي أثناء استضافته في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على شاشة سي بي سي، أن دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين، والأجهزة التي تساعد عضلة النفس على أداء وظيفتها.
 


علم “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تعاني من نقص في الأكسجين وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم . 


ويخشى  الأطباء أن يحدث  تليف كامل  في جدران الحويصلات الهوائية للرئة  التي بدوره سيؤدى إلى تدمير الأوعية الدموية الموجودة فى نسيج الرئة ،هذا الأمر الذي يفقد الرئة أهم وظيفة لها وهي تحميل الدم بالأكسجين وتخليصه من غاز ثاني أكسيد الكربون.


 وتشهد حالة دلال عبد العزيز، عدم استقرار كبير حيث تشهد أحيانا الحالة انخفاض في الأكسجين في الدم ؛ وبعد وضعها على الأجهزة وتنظيم حالتها تعود إلى نسبة أعلى بقليل.

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