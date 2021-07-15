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عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة
الخميس 15/يوليو/2021 - 03:45 ص
إيريني صفوت
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اندلع حريق هائل في عقار بميدان الساعة في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بينما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
وحاول قوات الحماية المدنية إنقاذ سكان العقار، ومحاصرة ألسنة اللهب.
وأوضح شهود عيان أن النيران اندلعت في معرض للسجاد، ثم امتدت إلى الطابق الأول في العقار.
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