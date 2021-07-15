مواعيد مباريات مانشستر سيتي الـ5 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات مانشستر سيتي الـ5 الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 21/22.





وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن جدول مباريات منافسات البريميرليج للموسم الجديد 2021/2022.





ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل، على أن ينتهي في الثاني والعشرين من شهر مايو 2022.





ووفقًا لجدول البريميرليج، فسيستهل مانشستر سيتي مشوار الدفاع عن اللقب يوم السبت 14 أغسطس المقبل بمواجهة خارج الأرض أمام توتنهام.





وإليكم جدول مباريات مانشستر سيتي الـ5 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-





الجولة الأولى





توتنهام x مانشستر سيتي





الجولة الثانية





مانشستر سيتي x نورويتش سيتي





الجولة الثالثة





مانشستر سيتي x أرسنال





الجولة الرابعة





ليستر سيتي x مانشستر سيتي





الجولة الخامسة



