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بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)
الخميس 15/يوليو/2021 - 03:57 ص
إيريني صفوت
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حصلت بوابة الفجر على صور توثق لحظات إنقاذ سكان عقار محترق في ميدان الساعة في الطالبية عن طريق "الونش".
واندلع حريق هائل في عقار بميدان الساعة في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بينما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
وحاول قوات الحماية المدنية إنقاذ سكان في العقار، ومحاصرة ألسنة اللهب.
وأوضح شهود عيان أن النيران اندلعت في معرض للسجاد، ثم امتدت إلى الطابق الأول في العقار.
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