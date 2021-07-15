رضا شحاته يوجه نصيحة لموسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز













وجه رضا شحاته، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، نصيحة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قبل ملاقاة كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري.





وأوضح شحاته في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بداية موسيماني مع الأهلي لم تكن موفقة لكنها تحسنت بشكل كبير مع مرور الوقت، والأهلي الآن يمتلك طريقة لعب واضحة ومميزة".





كما أشاد بموسيماني وقدرته على تغيير طريقة اللعب حسب أحداث المباراة بأفضل صورة، مشيرًا إلى أن محمد شريف بيسرق أي مدافع.





وتابع، "مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ستكون صعبة جدا، ولا يوجد فريق ضعيف يتأهل للنهائي، لذا لا تعجبني نبرة الثقة التي تتحدث بها الجماهير عن سهولة المباراة واقتراب الأهلي من اللقب".





واستكمل، "أنصح الجهاز الفني ولاعبي الأهلي بعدم التقليل من فريق كايزر تشيفز، والمباراة قد تكون أسهل أو أصعب نهائي على الأهلي حسب جاهزية اللاعبين وكيفية تعاملهم مع المباراة".



