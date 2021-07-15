Advertisements

رضا شحاته: كل لاعب في بيراميدز يشيل فريق لوحده ونتائجهم لا تدل على قيمتهم

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:08 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



أكد رضا شحاته، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن نادي بيراميدز، يمتلك لاعبين مميزين، كما أشار إلى أن كل لاعب منهم يستطيع أن يقود فريق بأكمله.

وقال رضا شحاته في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كل لاعب في بيراميدز يشيل فريق لوحده، والنتائج لا تعكس قيمة اللاعبين الموجودين بالفريق".

وتابع، "تاكيس جونياس يحتاج وقت من أجل النجاح مع بيراميدز، وتجربة وادي دجلة مختلفة في كل شيء، عن تجربة بيراميدز، وأتوقع أن ينجح ولكن في حال تم منحه الوقت الكافي لإثبات ذاته، لكن مشكلتنا في مصر إننا بنزهق بسرعة".

واستكمل، "حسام حسن وإيهاب جلال من أفضل المدربين في مصر لأنهم يمتلكون طرق خاصة، لذلك أحب مواجهتهم كثيرا ودائماً ما تكون مواجهاتنا قوية جدًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ ساعة و 11 دقيقة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثلاثي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 6 ساعات

الكهرباء: بدء تصنيع أول أجزاء محطة الضبعة النووية الشهر المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ ساعة و 23 دقيقة

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ نصف ساعة

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 10 ساعة

رضا شحاته يوجه نصيحة لموسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ ساعة و 11 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد حسن: بيراميدز سيعلن عن صفقات جديدة في الساعات المقبلة

نجم بيراميدز: أول مباراة في الدوري المصري كانت صعبة للاعبين البرازيليين

كريم شحاتة: الزمالك يرغب في ضم السعيد وباهر المحمدي خلال يناير

أحمد سامي: "لم أمسك مطواة لكينو ومينفعش أعمل عنتر على بيراميدز"

شحاتة: وجهنا ضربة قاضية لبيراميدز ونطبق تجربة شيكابالا مع نجم الأهلي

رسميا.. شحاته رضا لاعبا لناصر ملوي سنتين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

03:57 ص

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

11:30 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس