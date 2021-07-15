رضا شحاته: كل لاعب في بيراميدز يشيل فريق لوحده ونتائجهم لا تدل على قيمتهم













أكد رضا شحاته، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن نادي بيراميدز، يمتلك لاعبين مميزين، كما أشار إلى أن كل لاعب منهم يستطيع أن يقود فريق بأكمله.





وقال رضا شحاته في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كل لاعب في بيراميدز يشيل فريق لوحده، والنتائج لا تعكس قيمة اللاعبين الموجودين بالفريق".





وتابع، "تاكيس جونياس يحتاج وقت من أجل النجاح مع بيراميدز، وتجربة وادي دجلة مختلفة في كل شيء، عن تجربة بيراميدز، وأتوقع أن ينجح ولكن في حال تم منحه الوقت الكافي لإثبات ذاته، لكن مشكلتنا في مصر إننا بنزهق بسرعة".



